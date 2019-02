Eerst een nieuw huis vinden, dan pas verkopen

We vinden het liefst eerst een nieuwe woning voor we ons eigen huis te koop zetten. Ⓒ ANP

Amsterdam - Wie graag wil verhuizen gaat eerst op zoek naar een nieuw huis voordat het oude huis in de verkoop gaat. De woningmarkt is inmiddels zo oververhit, dat huiseigenaren zich geen zorgen meer lijken te maken over de verkoop van hun woning.