Tesla neemt Maxwell over

Of Tesla met de overname van Maxwell zijn energieopwekking en opslag veel verder helpt, is nog maar de vraag. Met een jaaromzet van $130 miljoen is Maxwell een relatief kleine speler. Ter vergelijking: Tesla zette in 2018 $17,6 miljard om en in dit specifieke segment $1,1 miljard.

Maxwell heeft een zwaar jaar achter de rug, met stevige verliezen en een ruime halvering van de beurskoers. Het management heeft het bod inmiddels geaccepteerd.

In reactie op het bod schoot de koers van Maxwell op Wall Street bij opening ruim 50% omhoog tot nabij de overnameprijs van $4,75 per aandeel. Tesla leverde op de Nasdaq juist ruim 1% in.