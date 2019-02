Fabrieksorders VS verder omlaag

Economen rekenden in doorsnee op een toename met 0,3 procent. In oktober daalden de orders nog met 2,1 procent. Verder werd op basis van een definitief cijfer gemeld dat de orders voor duurzame goederen in november met 0,7 procent stegen. Hier was een toename met 1,5 procent voorzien.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik