BAM gaat met sprinkler stalbranden te lijf

Bij een beginnende brand springt een glazen bulb in het systeem kapot en verspreidt het water zich over de brandhaard. Alleen sprinklers die door de brand zijn geactiveerd komen in actie, zodat waterschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

BAM heeft deze waterleidingsprinkler al op grote schaal toegepast in diverse wooncomplexen in de zorgsector. DaP Systems is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de montage van stalinrichtingen.