Column: Jaar van het varken geen reden tot knorren

Het beleggerssentiment met betrekking tot China is behoorlijk negatief. De economische groei van het land vertraagt, het aantal faillissementen neemt toe en de handelsoorlog tussen de VS en China is nog niet voorbij.

De aversie tegen China is niet helemaal terecht. Ja, de economie kampt met tegenwind op korte termijn, maar op langere termijn ziet de toekomst er rooskleuriger uit.

De economie groeit met meer dan 6% per jaar en de handelsbalans is gezond. Het aantal faillissementen is extreem laag en beleidsmakers hebben zowel economische als monetaire maatregelen genomen om de economische groei te stimuleren. Het betere binnenlandse financieringsklimaat heeft krediet toegankelijker gemaakt.

Horizon

Belangrijk voor beleggers is dat China voor het eerst zijn kapitaalmarkten voor buitenlandse investeerders heeft geopend. De indexaanbieders FTSE, MSCI en S&P voegen steeds meer Chinese A-shares toe aan hun wereldwijde indices. Dat vergroot de buitenlandse deelname aan de markt, disciplineert de lokale besturen met de wereldwijde standaarden en draagt bij aan een verdere beleggingshorizon.

Wat de Chinese obligaties betreft: de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index zal vanaf april schuld in Chinese renminbi opnemen. S&P is ook het eerste buitenlandse ratingbureau dat goedkeuring heeft gekregen om emissies te beooordelen. Het toepassen van mondiale normen voor kredietrisico's vergroot de aantrekkelijkheid van de markt wereldwijd.

De overheid zet zich ook in om de kwaliteit van de binnenlandse kapitaalmarkten te verbeteren. Dat gebeurt niet alleen om er meer buitenlandse investeerders bij te betrekken. De Chinese overheid wil ook de normen voor goed bestuur verbeteren. Zo kunnen Chinese bedrijven aantrekkelijker worden voor lokale pensioenfondsen, wat positief is gezien de vergrijzende bevolking.

Groeiverhaal

De beursmalaise laat vermoeden dat de koersen het meeste slechte nieuws voor China al hebben verwerkt. De waarderingsniveaus voor de A-sharesmarkt zijn gedaald, wat een aantrekkelijke kans biedt voor beleggers om toegang te krijgen tot toonaangevende bedrijven van een snelgroeiende economie.

Tegelijk blijven de rendementen op obligaties competitief, daalt de rente en is de correlatie met andere wereldwijde markten laag. Blootstelling aan onshore Chinese obligaties kan het diversificatie- en risicorendementsprofiel van portefeuilles verbeteren.

Het jaar van het varken is dus niet het moment om te knorren. China schrijft een groeiverhaal voor de lange termijn.

Don Amstad is topstrateeg voor de Aziatische markten bij Aberdeen Standard Investments