Webwinkel bij Blokker geen stiefkindje meer

Tot nu toe opereerden de webwinkel en de fysieke winkels nog los van elkaar. In de winkels worden de bestelzuilen voor online bestellingen beter zichtbaar. Klanten krijgen volgens Blokker ook meer keuze in bezorg- en ophaalmogelijkheden.

Eerder was al besloten om het distributiecentrum in Geldermalsen, dat gericht is op de fysieke winkels, te integreren met het op de webshop gerichte distributiecentrum in Gouda.

Uitbouw

De vestiging in Geldermalsen wordt daartoe omgebouwd tot een ‘omnichannel-distributiecentrum’. Vorige maand werden ook de winkelorganisatie en de e-commerce-organisatie in één kantoorpand in Amsterdam samengevoegd, meldt Blokker.

Door de samenvoeging verwacht Blokker dat veertien arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Blokker heeft nog ruim 430 winkels in Nederland, met circa 5000 medewerkers.

