Bitcoin-ondernemer overlijdt, beleggers raken fortuin kwijt

De bitcoins van QuadrigaCX zitten vast in een digitale kluis. Ⓒ EPA

Amsterdam - Bitcoin-ondernemer Gerald Cotten, de oprichter van handelsplatform QuadrigaCX, is op 30-jarige leeftijd overleden. Hij neemt de wachtwoorden van zijn klanten mee het graf in. Die kunnen daardoor fluiten naar in totaal 190 miljoen Canadese dollar (€127 miljoen).