Beroep Tele2 in zaak rond KPN ongegrond

Het gaat over de overheidsaanbesteding vaste telefonie in 2010. De ACM stelde vorig jaar al dat KPN die niet te laag had geprijsd. Tele2 had de ACM in 2016 gevraagd de zaak te onderzoeken. Na het oordeel van de toezichthouder kwam Tele2 met bezwaren over wat nu precies wel en niet onderzocht was door de ACM. Maar daar ging de rechter niet in mee. Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik