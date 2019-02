Zakelijke chatdienst Slack wil naar de beurs

Naar verluidt wordt de stap begeleid door onder meer zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley. Het zou niet om een traditionele beursgang gaan maar om een zogeheten directe notering. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zorgt de beursnotering ervoor dat bestaande aandeelhouders makkelijker kunnen handelen in de waardepapieren. Eerde koos muziekstreamingdienst Spotify ook al voor een dergelijk beursdebuut in New York.

Over de gang naar de beurs van Slack wordt al langer gespeculeerd. De waarde van het 2009 opgerichte techbedrijf is eerder door kenners geschat op minstens 10 miljard dollar. Dagelijks wordt de dienst Slack, die in 2013 werd gelanceerd, door circa 10 miljoen mensen gebruikt, vaak voor interne communicatie van medewerkers binnen bedrijven.