Abdij van Berne opent deuren voor boeren in nood

Door Eva Segaar

Door in gesprek te gaan met agrariërs, hopen abt Denis Hendrickx van de abdij van Berne en de zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO) gevoelens van onzekerheid, depressiviteit en - in het meest extreme geval - suïcide onder boeren terug te kunnen dringen. Zondag is de eerste bijeenkomst.