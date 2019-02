Omzet biotechnoloog Gilead verder omlaag

De jaaropbrengsten bedroegen 22,1 miljard dollar, tegen 26,1 miljard dollar in 2017. De nettowinst ging van 4,6 miljard dollar naar 5,5 miljard dollar. Analisten hadden in doorsnee evenwel op betere resultaten gerekend en het aandeel ging in de nabeurshandel in New York omlaag.

Gileads pogingen om de omzet weer omhoog krijgen willen maar niet lukken. Ook in het vierde kwartaal zijn de opbrengsten op jaarbasis gedaald. Meer diversificeren is noodzakelijk, zeggen analisten. De verkopen van de middelen tegen hepatitis C, waar Gilead groot mee geworden is, lopen al een tijdje terug. Gildead maakte verder bekend het dividend voor het eerste kwartaal van 2019 met 11 procent te verhogen.