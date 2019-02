YouTube lanceert veilige versie voor kinderen

Van een onzer verslaggevers

„Het normale YouTube is niet voor kinderen”, zegt Gregory Dray, verantwoordelijk voor Kids/Family YouTube in Europa. „Dit maakt daar ook geen deel van uit, het staat apart van het hoofdplatform YouTube.” De video’s op YouTube Kids komen daar echter wel vandaan, al worden ze, door software en mensen, gefilterd op geschiktheid.

Eind vorig jaar pleitten politici voor leeftijdskwalificaties op YouTube. Gezien de massa’s video die er op wordt gezet, is dat volgens Google echter niet haalbaar.

Via YouTube Kids worden niet alleen video’s geweerd, ouders kunnen ook bepalen waar hun kroost naar mag kijken en hoe lang. Met een betaald YouTube Premium-abonnement kunnen ook reclames helemaal uitgeschakeld worden. Voor de niet-betalende klant kan YouTube niet zonder. „Wij betalen voor de video’s , dus we zullen er geld voor moeten vragen”, zegt Dray.

Ook met reclame wordt voorzichtig gedaan, stelt Dray. Kinderen worden niet gevolgd in hun kijkgedrag om ze te bestoken met commercials. „Dat zou illegaal zijn. We doen maximaal één spotje per kwartier, dus veel minder dan commerciële tv. Daarbij staan we geen reclame voor eten en drinken of ongeschikte games toe.”