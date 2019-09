'Tijdlijn fusie PostNL-Sandd blijft intact'

De vertraging bij het fusieproces die het besluit van de ACM heeft opgeleverd is minimaal, aldus marktkenners. Daardoor kunnen de twee postbedrijven tijdig om een akkoord vragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de fusie goed te keuren. KBC rekent erop dat de transactie in december ter afronding komt, met een mogelijke uitloop tot uiterlijk februari 2020.

Ook marktvorsers bij ING benadrukken dat het goed nieuws is voor de tijdlijn van de deal dat ACM met een advies naar buiten is gekomen. PostNL en Sandd kunnen nu beroep doen op artikel 47 om een akkoord van de overheid te krijgen. De analisten verwachten een positief antwoord. De fusie vindt plaats in het vierde kwartaal van 2019, in lijn met de eerdere verwachting, aldus ING.

KBC hanteert een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 3,40 euro. ING heeft ook een koopadvies op het postbedrijf met een koersdoel van 3 euro. Het aandeel PostNL stond donderdag na krap een uur handelen 0,6 procent lager op 1,81 euro.