Duitse luchtvaarder Germania bijna bankroet

De luchtvaarder vloog op 60 bestemmingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten en vervoerde per jaar zo'n vier miljoen passagiers. Topman Karsten Balke zei dat hij geen andere optie had dan de faillissementsaanvraag, na onverwacht hoge kosten van onder meer onderhoud en toegenomen kerosineprijzen. Hij bood passagiers excuses aan en riep hen op om contact op te nemen met hun reisagentschap voor alternatief vervoer.

