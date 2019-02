'Vlak begin voor AEX'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag naar verwachting vrijwel vlak openen. Elders in Europa lijken de beurzen iets hoger te beginnen. Beleggers kijken onder meer uit naar de State Of The Union-toespraak die president Donald Trump later op de dag uitspreekt. Op het Damrak staat navigatiedienstverlener TomTom in de schijnwerpers na een uitbreiding van zijn bestaande samenwerking met Microsoft.