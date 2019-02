Explosieve groei slimme apparaten in huis

De markt voor slimme apparaten is in het afgelopen jaar gegroeid met 70 procent. Nederlandse huishoudens bij elkaar bezitten voor 1,7 miljard euro aan slimme elektronica. Het segment dat het meest in trek blijkt zijn producten die energie en verwarming in het huis reguleren. Apparaten voor verlichting of beveiliging en veiligheid doen het ook goed. De categorie slimme speakers lijkt nog wat minder ontdekt.

Ook is men meer bereid om in de toekomst een slim apparaat aan te schaffen. Zo'n 27 procent van de ondervraagden is positief over de mogelijkheid om op afstand bijvoorbeeld de wasmachine aan te zetten. De belangrijkste motivaties hiervoor zijn gemak en kostenbesparingen.