Omzetdaling voor sieradenbedrijf Pandora

Het Deense bedrijf, onder meer bekend van bedelarmbandjes, zette een omzet van 7,9 miljard Deense kroon, ongeveer 1 miljard euro, in de boeken in het vierde kwartaal. Dat is een krimp van 7 procent ten opzichte van een jaar geleden als alleen vergelijkbare opbrengsten, ofwel omzet uit winkels die al meer dan een jaar bestaan, naast elkaar worden gelegd. Pandora kondigde ook een nieuwe strategie aan en gaat kosten besparen.

Voor heel 2018 schreef het sieradenbedrijf een omzet van 22,8 miljard kroon in de boeken, 4 procent minder dan een jaar daarvoor. Onder de streep resteerde 1,9 miljard kroon. Ook de vooruitzichten voor het nieuwe jaar blijven somber. Pandora wil in de periode tot 2020 voor 2,5 miljard kroon aan kosten besparen.