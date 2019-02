Beurs: AEX flirt met terugkeer boven 530 punten

Rond kwart voor één stond de AEX 0,7% hoger op 529,86 punten. Sinds begin oktober is de beursgraadmeter niet meer boven de 530 punten gesloten. De AMX steeg 0,4% naar 731 punten.

Elders in Europa maakten de kopers ook nog steeds de dient uit. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 0,9% respectievelijk 0,8%.

De inkoopmanagersindex van de dienstensector in de Eurozone is in januari gelijk gebleven. Beleggers maakten daaruit op dat de economie niet verder verslechtert. Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de overwegend meevallende cijfers uit de eurozone, vooral in Duitsland, de aanzet gaven aan beleggers om over een breed front in de markt te stappen. Hij wijst er op dat in de laatste maanden van 2018 te somber naar de economische gang van zaken werd gekeken. „De eerste maand van 2019 was een spiegelbeeld van december vorig jaar. Vooral de opmerkingen van Fed-baas Powell begin dit jaar om meer rekening te gaan houden met het beursklimaat en het rustiger aan te gaan te doen met nieuwe renteverhogingen en de afbouw van Fed-balans hebben daaraan bijgedragen.”

Nijkamp voorziet dat er na de bijna onafgebroken lijn omhoog van de koersen op het Damrak sinds begin dit jaar beleggers op een gegeven moment een pas op de plaat zullen gaan maken. „Veel zal afhangen hoe de voorgenomen komende ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi zal verlopen. Het pijnpunt tussen beide landen ligt bij de zienswijze over de technologie. Aan de andere kant heeft China er alle belang bij om de kou uit de lucht halen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen pluste Signify nog eens 1,7%. Maandag was het verlichtingsbedrijf al in trek dankzij een positief analistenrapport. ING, dat morgenochtend zijn jaarcijfers publiceert, pakte er 1,1% bij. Altice Europe koerste naar de koppositie met een vooruitgang van 2%.

Shell zette de opmars stevig voort en won nog eens 1,3%, na meevallende kwartaalcijfers van branchegenoot BP.

Verzekeraar Aegon steeg 0,6% naar €4,52. Beleggers negeerden een koersdoelverlaging door de Amerikaanse zakenbank Jefferies naar €4,80 onder handhaving van het houdadvies.

ASML steeg 0,2%. Beleggers zagen de verlaging van de omzetprognose door Infineon kennelijk aankomen, want de chipproducent won op de Duitse beurs terrein.

KPN zakte 0,1%, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald. De bank heeft er weinig vertrouwen in dat het tot een overname komt door de Canadese vermogensbeheerder Brookfield. Nijkamp houdt er rekening mee dat gelet op de recente geschiedenis met het Mexicaanse América Móvil de kans niet zo groot dat KPN vanwege het strategische belang in buitenlandse handen overgaat.

Unibail Rodamco (-0,7%) de grote winaar van vorige maand behoorde bij de schaarse dalers.

Bij de middelgrote fondsen nam PostNL de koppositie over met een winst van 2%. TKH zag de koers 1,4% aantrekken.

TomTom daalde 0,5% na een positief begin. Het navigatiebedrijf heeft de samenwerking met Microsoft uitgebreid.

Eurocommercial Properties sloot de rij en verloor 1,1%, na een verkoopadvies van de Franse bank Société Générale. Flow Traders liet 0,6% liggen.

Op de lokale markt stond Veon onveranderd. Het Noors-Russische telecombedrijf wil de resterende aandelen van zijn Egyptische dochter kopen.

