Beurs: Shell helpt AEX aan winstje

Na tien minuten handel stond de AEX 0,1% hoger op 526,3 punten. De AMX steeg 0,2% naar 729,5 punten.

Op de meeste overige Europese beurzen bleven de koersschommelingen ook bescheiden. De Duitse DAX steeg 0,1% en de Franse CAC 40 schommelde rond het slot van maandag.

Na de plussen van 0,7% tot 1,2% op maandag wezen de indexfutures op een licht lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. De gisteravond nabeurs gepubliceerde resultaten van Google-moeder Alphabet werden slecht ontvangen.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,2% lager. De Chinese beurzen bleven dicht vanwege nieuwjaar.

Er komen vandaag geen bedrijfscijfers uit Nederland naar buiten. Wel kunnen beleggers uitkijken naar economisch nieuws uit Europa en de VS, waaronder inkoopmanagersindices.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Signify met een plus van 1,2% aan kop. Maandag was het verlichtingsbedrijf al in trek, na een positief analistenrapport.

Shell won 1%, na meevallende kwartaalcijfers van branchegenoot BP.

KPN zakte 0,8%, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald. De bank heeft er weinig vertrouwen in dat het tot een overname komt door de Canadese vermogensbeheerder Brookfield.

Verzekeraar Aegon leverde 0,4% in. De Amerikaanse zakenbank Jefferies verlaagde het koersdoel naar €4,80 onder handhaving van het houdadvies.

ASML daalde 0,4%, in reactie op de omzetwaarschuwing van de Duitse chipproducent Infineon.

Bij de middelgrote fondsen ging TomTom met een winst van 2,7% aan kop. Het navigatiebedrijf heeft de samenwerking met Microsoft uitgebreid.

Eurocommercial Properties verloor 1,5%, na een verkoopadvies van de Franse bank Société Générale.

Op de lokale markt steeg Veon 4,5%. Het Noors-Russische telecombedrijf wil de resterende aandelen van zijn Egyptische dochter kopen.

