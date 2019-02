Beurs: Zegereeks brengt AEX naar top in vier maanden

Na een positief begin raake de AEX steeds beter op dreef en eindigde 1,3% in de plus op 532,49. Daarmee keerde de hoofdgraadmeter terug naar het niveau dat begin oktober vorig jaar werd neergezet. De AMX steeg 0,8% naar 733,91 punten.

Elders in Europa maakten de kopers eveneens vrijwel geheel de dienst uit. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 1,6% respectievelijk 1,3%.

De stabiele ontwikkeling bij de dienstensector in de Eurozone gaf in de ochtend de aanzet om over een breed front in de markt te stappen vanwege het verminderde pessimisme bij beleggers over een verdere afkoeling van de Europese economie. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, is de aanhoudende kracht in de markt vanaf het begin van dit jaar vooral in werking gezet doordat Fed-president Jerome Powell zijn agressieve rentebeleid heeft ingetrokken, waardoor de risicobereidheid weer sterk is toegenomen. Ook de overwegend goede ontvangst van de bedrijfscijfers ziet hij als een positief signaal waarmee de kou uit de lucht is gehaald.

Westerterp benadrukt dat vanavond alle ogen zullen zijn gericht op de jaarlijkse toespraak van de Amerikaanse president Trump voor de leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigheden. Hij wijst er op dat Trump zich mogelijk zal uitlaten over het bouwen van de muur bij Mexico, maar ook zijn pijlen kan gaan richten op China. ”Het is afwachten welke impact zijn speech zal hebben op het beursklimaat.”

Na de prachtige herstelbeweging sinds begin van dit jaar is het vooral van belang dat de rust op de aandelenmarkten blijft gehandhaafd, stelt Westerterp. „Er zijn echter nog een aantal onzekerheden in de markt, zoals een mogelijke verslechtering van het economische klimaat en het risico op een verdere escalatie van de handelssspanningen tussen China en Amerika.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen werd koploper Signify nog eens 3,2% meer waard. Maandag was het verlichtingsbedrijf al in trek dankzij een positief analistenrapport. Altice Europe boekte een vooruitgang van 2,4%.

ASR viel eveneens in de smaak en ging 2,6% vooruit. ING, dat morgenochtend zijn jaarcijfers publiceert, pakte er 2,1% bij.

Shell zette de opmars aardig voort en won nog eens 1,2%, geholpen door sterke kwartaalcijfers van branchegenoot BP. De andere zwaargewicht Unilever trok een eindsprint met steun uit de Amerikaanse voedingshoek en won 2,3%.

Verzekeraar Aegon steeg 0,7% naar €4,52. Beleggers negeerden een koersdoelverlaging door de Amerikaanse zakenbank Jefferies naar €4,80 onder handhaving van het houdadvies.

ASML klom 1,3%. Beleggers zagen de verlaging van de omzetprognose door Infineon kennelijk aankomen, want de chipproducent won op de Duitse beurs terrein.

KPN dikte 1,6% aan ondanks dat ING het telecomconcern van de kooplijst heeft gehaald. De bank heeft er weinig vertrouwen in dat het tot een overname komt door de Canadese vermogensbeheerder Brookfield. Nijkamp houdt er rekening mee dat gelet op de recente geschiedenis met het Mexicaanse América Móvil de kans niet zo groot dat KPN vanwege het strategische belang in buitenlandse handen overgaat.

Unibail Rodamco (-1,1%) was onder de hoofdfondsen een negatieve uitzondering. Arcelor Mittal leverde 0,2% in.

Bij de middelgrote fondsen pakte Corbion de koppositie met een winst van 2,5%. Takeaway zag de koers ook 2,5% aantrekken.

TomTom zag de koers 1,1% oplopen. Het navigatiebedrijf heeft de samenwerking met Microsoft uitgebreid.

Eurocommercial Properties sloot de rij en verloor 1,2%, na een verkoopadvies van de Franse bank Société Générale.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.