Column: Brexit kan belegger niet meer boeien

De Brexit sleepte ook al in 2018, toen Jean-Claude Juncker de Europese Commissie voorzat. Beleggers hebben de ergste pijn wel geleden. Ⓒ ANP/HH

Brexit is een veelvuldig terugkerend thema op de financiële markten. Het ging niet altijd van een leien dakje, waardoor het Britse pond al behoorlijk wat wilde ritten heeft gezien. Dit leidde nogal eens tot de spottende bijnaam the Great British Peso. Ook in de komende weken en maanden verschijnt Brexit weer op de agenda. Je zou verwachten dat handelaren dus nu al zenuwachtig worden. Want wie weet stappen de Britten zonder handelsakkoord uit de EU. En dan volgt er tóch nog een harde Brexit.