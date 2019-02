'Microsoft-deal goed nieuws voor TomTom'

Het Nederlandse bedrijf wordt na de verruiming van de samenwerking een belangrijke leverancier van locatiegegevens voor het cloudplatform Azure, de zoekmachine Bing en de virtuele assistent Cortana van Microsoft. TomTom gebruikt op zijn beurt Azure als voorkeursleverancier van clouddiensten.

Volgens NIBC neemt TomTom door de nieuwe overeenkomst min of meer de plaats in van zijn concurrent HERE. Dat levert volgens de bank mogelijk veel extra inkomsten op, waarop de winstmarges bovendien hoog zijn.

Het neutral-advies en koersdoel van 7 euro voor TomTom blijven evenwel ongewijzigd, gezien de verwachte druk op de activiteiten voor de auto-industrie. Het aandeel noteerde dinsdagochtend omstreeks 09.45 uur 2,8 procent hoger op 7,99 euro.