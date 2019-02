Kritiek op ‘mysterieuze’ Eurogroep

Voorzitter van de Eurogroep, de Portugees Mario Centeno Ⓒ EPA

BRUSSEL (ANP) - De Eurogroep is nog altijd niet goed af te rekenen terwijl de beslissingen van deze ,,informele regering van de eurozone’’ de levens van miljoenen mensen beïnvloeden. De manier waarop het overleg is opgezet maakt goede controle onmogelijk. De ministers van Financiën van de negentien eurolanden moeten wel rekenschap afleggen in hun nationale parlementen, maar deze vorm van toezicht schiet ernstig tekort.