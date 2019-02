’Banken laks met aanpassen hypotheekvoorwaarden’

Geldverstrekkers, zoals banken, passen tegenwoordig bijna elke maand hun voorwaarden aan. „Dat is vaak in het voordeel van de consument, maar die moet zijn best doen om daar ook achter te komen. Het duurt soms maanden voordat de rekenmodule of de pdf-versie van de voorwaarden op de website is bijgewerkt”, zegt Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop. „Het is geen kwade wil, maar de administratieve last wordt veel geldverstrekkers te veel. Niet alleen bij de kleinere partijen, maar ook bij grote banken.”

Nu de rente op hypotheken extreem laag staat, beconcurreren geldverstrekkers elkaar op acceptatiecriteria en andere voorwaarden, zoals het automatisch verlagen van de rente als de woning meer waard wordt of de eigenaar op zijn hypotheek aflost. Dat gebeurde vroeger hooguit een paar keer per jaar, maar inmiddels bijna maandelijks, aldus De Hypotheekshop.