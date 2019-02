Pandora wil van koopjesimago af

Het bedrijf streeft ernaar om sieraden vaker voor de volledige prijs over de toonbank te laten gaan. Voortaan gaan de Denen alleen kortingsacties voeren tijdens speciale periodes, zoals rondom de kerst. Ook krijgt de website een facelift: die wordt versimpeld. Daarnaast gaat een nieuwe digitaal armbandenplatform de lucht in, waar men bedelarmbandjes naar eigen smaak kan samenstellen.

Nieuwe strategie

Pandora geeft toe dat veel consumenten geen goed beeld hebben van het merk. Hierdoor lukt het niet om ze naar de winkels te lokken. De nieuwe strategie moet daar verandering in brengen. Hiervoor trekt de sieradenmaker bijna 1 miljard Deense kroon uit.

Pandora verkeert al een tijd in zwaar weer, onder meer door mindere prestaties in China en de Verenigde Staten. In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar is de omzet zelfs met 7 procent gekrompen, mede door tegenvallende verkopen naar groothandels, tot 7,9 miljard Deense kroon. Dat is omgerekend zo’n 1 miljard euro.

Bekijk ook: Omzetdaling voor sieradenbedrijf Pandora