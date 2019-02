Effect Tesla-taks: Dure stekkerauto blijft in de showroom

Dat blijkt uit cijfers die branchevereniging Bovag naar buiten heeft gebracht.

Sinds 1 januari zijn de fiscale regels voor zakelijke rijders van elektrische auto’s met een cataloguswaarde boven €50.000 veranderd. Hoefden zij voorheen als zij meer dan 500 kilometer privé reden slechts 4% van de waarde bij hun inkomen te tellen, nu is dat 22% van het gedeelte boven een halve ton.

Belasting

De Tesla’s en de elektrische Jaguar zijn een stuk duurder, waardoor de eigenaar veel meer belasting moet betalen. Het gaat al snel om een paar duizend euro aan extra belasting per jaar. Wie toch al zo’n auto overwoog, heeft die voor de jaarwisseling aangeschaft.

In december 2018 gingen 1558 Tesla’s Model S over de toonbank, in januari 2019 nog 14. Bij de Model X daalde de verkoop van 652 in december naar 9. Van de Jaguar I-Pace werden in december maar liefst 2621 exemplaren verkocht, in januari 2019 slechts 15.