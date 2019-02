Supermarkten voeren groente-oorlog

De prijs van onder meer andijvie en komkommer is de afgelopen dagen met soms meerdere dubbeltjes gedaald, meldt vakblad Distrifood op gezag van prijzenvergelijker Superscanner. Dirk van de Broek en Vomar volgen Plus en Jumbo inmiddels met prijsverlagingen.

Plus verlaagde eind januari de prijzen op 49 gangbare groente- en fruitartikelen, zoals bloemkool, broccoli en paprika’s. Jumbo volgde snel in een kwart van de winkels – de vestigingen waar een Plus in de buurt zit. Elders houdt de nummer twee van de supermarktbranche de prijzen vooralsnog gelijk.

Ook bij Albert Heijn zijn nog nauwelijks prijsverlagingen te noteren, aldus Distrifood.