’Nederland kan niet zonder energieopslag’

In 2030 bestaat het elektriciteitsaanbod naar verwachting voor 80 procent uit zonne- en windenergie. Energy Storage NL, het energieopslagplatform van FME, ziet dat de verwachte groei nu al leidt tot ongewenste situaties. Recent bleek bijvoorbeeld dat de zonnepanelen van een Drentse voetbalclub niet meer kunnen worden aangesloten op het net.

De branchevereniging verwacht steeds meer ’filevorming’ op het elektriciteitsnet door het toenemende aanbod van duurzame energie. ,,Daardoor staat het net onder ‘hoogspanning’. Bovendien gaat veel duurzaam opgewekte energie nog verloren, omdat er te weinig opslagcapaciteit is. Dat móet echt anders.''

Actieplan

In het actieplan vraagt FME van de nationale- en regionale overheden dat ze de overgang naar hernieuwbare energie beter faciliteren met moderne regels. Aandacht voor energieopslag- en conversie is wat de branche betreft dan ook een van de belangrijkste punten voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen in maart.

Voor energiebedrijven zou het daarnaast aantrekkelijker worden om het net te ontlasten door energie zelf te verbruiken of op te slaan. En netbeheerders zouden ook bij nieuwe aansluitingen voorrang moeten verlenen aan zonne- en windparken die gebruik maken van energieopslagsystemen, aldus FME.