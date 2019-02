DSM steekt geld in 3D-printbedrijf

Adaptive3D ontwikkelt nieuwe types kunsthars voor de productie van complexe rubberen en plastic onderdelen, onder andere voor de industrie, transportsector en gezondheidszorg. Het bedrijf meent betere en goedkopere alternatieven te kunnen bieden voor traditionelere productietechnieken.

DSM ziet een belangrijke groeimarkt in materialen voor 3D-prints. Samen met Applied Materials verwacht het chemieconcern op grotere schaal te kunnen werken aan toepassingen van de materialen van Adaptive3D.

Over de financiële details van de investeringsronde is niets bekendgemaakt. In de regel neemt DSM via zijn investeringstak DSM Venturing een belang van 5 tot 25 procent in bedrijven waarin het investeert.