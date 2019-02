KPN Ventures investeert in Portugees fonds

Het zogeheten Armilar Venture Partners TechTransfer Fund streeft ernaar om in totaal 60 miljoen euro te investeren in bedrijven die innovaties van universitaire onderzoekscentra willen commercialiseren. Voor KPN Ventures is het al de vierde keer dat het investeert in een dergelijk fonds. Eerder werd geld gestoken in het Cottonwood Technology Fund uit Enschede, het PSL Innovation Fund uit Parijs en imec.xpand uit Leuven.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik