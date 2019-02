Glanzende resultaten Estée Lauder

De omzet in het eind december afgesloten tweede kwartaal van het fiscale jaar klom met 7 procent tot ruim 4 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst steeg naar 573 miljoen dollar, tegen 123 miljoen dollar een jaar daarvoor.

Volgens Estée Lauder werd met bijna alle productgroepen en in vrijwel alle regio's goede zaken gedaan. De omzetgroei van crèmes en lotions voor de huid kwam uit op 16 procent en ging zelfs die van de opmaakproducten voorbij.

Het bedrijf denkt dat de wereldwijde cosmeticamarkt in het lopende boekjaar met 5 tot 6 procent zal groeien en dat Estée Lauder een sterkere expansie dan de markt zal laten zien. Het bedrijf verwacht nu dat de winst per aandeel in een hogere bandbreedte uitkomt dan eerder aangekondigd. De fabrikant voelt de effecten van de handelsoorlog minder mede omdat de vraag naar luxe cosmetica, zoals nachtcrèmes, in China sterk blijft.