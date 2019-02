Meer winst voor Intesa Sanpaolo

Onder de streep bleef 4,1 miljard euro over, van een jaarwinst van 3,8 miljard euro in 2017. In het vierde kwartaal bedroeg het nettoresultaat circa 1 miljard euro. In dezelfde periode een jaar eerder ging het nog om 1,4 miljard euro. Het resultaat was niettemin beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Intesa hoefde in het vierde kwartaal onder meer minder geld opzij te zetten voor slechte leningen dan de marktvorsers dachten.

