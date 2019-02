'Wall Street licht hoger na bedrijfscijfers'

Alphabet voerde het afgelopen kwartaal de omzet op, maar tastte ook dieper in de buidel voor investeringen. Daardoor kwam ook de operationele marge bij de technologiegigant onder druk. In de zogeheten voorbeurshandel ging het aandeel daardoor omlaag.

Ook cosmeticafabrikant Estée Lauder opende de boeken. De onderneming verhoogde de winstverwachting voor het lopende gebroken boekjaar na een sterk tweede kwartaal. Mediaconcern Viacom presenteerde een iets hogere omzet, waarbij vooral de filmtak Paramount het goed deed. Nabeurs presenteren onder meer Walt Disney en Snapchat-moeder Snap hun cijfers.

'Troonrede'

Beleggers zijn ook attent op de State Of The Union die Trump dinsdag uitspreekt. De Amerikaanse 'troonrede' werd eerder uitgesteld wegens de shutdown. De vraag is nu of de president bereid is het conflict met de Democraten over financiering van een muur bij de Mexicaans-Amerikaanse grens op een nieuwe shutdown uit te laten draaien. Trump dreigde daar in een recent interview mee. Daarnaast kijken beleggers naar uitspraken over het Amerikaanse handelsconflict met China.

De Federal Reserve meldde overigens dat voorzitter Jerome Powell heeft gedineerd met Trump en minister Steven Mnuchin van Financiën. De ontmoeting vond plaats tegen een achtergrond van felle kritiek van Trump op het beleid van de koepel van centrale banken.

De beurzen sloten maandag af met winsten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 25.239,37 punten. De brede S&P 500 kreeg er ook 0,7 procent bij, op 2724,87 punten, en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 7347,54 punten.