Markt let op toekomstgeluiden TomTom

De navigatiedienstverlener verkocht onlangs zijn divisie die zich bezighoudt met voertuigvolgsystemen aan de Japanse bandenmaker Bridgestone. Nu moet de onderneming nadenken of het zelfstandig door wil gaan, of actief samenwerkingen aangaat, zo meldde de topman Harold Goddijn onlangs. Vorig jaar kwamen meerdere investeerders naar verluidt met ongevraagde biedingen op het bedrijf. Naar enige zinspeling daarover zal veel aandacht uitgaan.

Maar ook de bredere strategie van het Nederlandse bedrijf staat in de belangstelling. TomTom is al een tijd bezig om zich om te vormen van een onderneming gericht op consumenten naar een die digitale kaarten, verkeersinformatie en navigatiesoftware aan automakers levert. Het bedrijf ondervindt steeds meer concurrentie van onder meer Google die zich steeds nadrukkelijker op de navigatiemarkt begeeft.

Consumententak

TomTom schrijft een omzet van 852 miljoen euro in de boeken voor heel 2018, volgens een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op zijn website vermeldt. In oktober werd de omzetdoelstelling nog opgevoerd, naar 850 miljoen euro. Een jaar geleden lagen de opbrengsten op 903 miljoen euro. De winst komt uit op 42 miljoen euro, is de voorspelling van de consensus. Vorig jaar draaide TomTom een verlies van ruim 200 miljoen euro vanwege een waardeafschrijving op de consumententak.

De omzet in het vierde kwartaal komt naar verwachting uit op 209 miljoen euro, denken de kenners in doorsnee. Dat was een jaar eerder 220 miljoen euro. Onder de streep resteert naar verwachting een klein verlies van 2 miljoen euro. De verbetering in de winstmarge speelt het hogere resultaat in de kaart, deze stijgt naar 71 procent, volgens de kenners, tegen 59 procent een jaar geleden.

De tak met de dienstverlening aan autofabrikanten en andere bedrijven groeide het sterkst met 13 procent in het vierde kwartaal, ramen de marktvorsers. Hier wordt met 98 miljoen euro aan inkomsten rekening gehouden. De neergang van de consumententak, die inmiddels minder dan een derde van de totale omzet omvat, zet daarbij verder door. De inkomsten daar dalen met zo'n 30 procent tot 66 miljoen euro. De opbrengsten bij de Telematics-divisie, waarvan de verkoopdeal naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar wordt afgerond, dikten waarschijnlijk wel aan met 7 procent naar 45 miljoen euro.