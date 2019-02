Super Bowl trekt minder kijkers

De saaie wedstrijd tussen de Patriots en de Rams deed de kijkcijfers geen goed, stellen experts. Dit was de eerste Super Bowl in de geschiedenis waar in de eerste drie kwarten geen enkele touchdown werd gescoord. Pas in het laatste kwart wisten de Patriots de bal over de achterlijn te brengen, waarmee zij hun 13-3 overwinning veilig stelden.

Liefhebbers van het American football raakten ook een beetje uitgekeken op de oppermachtige spelverdeler Tom Brady van de Patriots, die alweer zijn zesde Super Bowl won. Het matige optreden van de band Maroon 5 tijdens de pauze van de finale zorgde er eveneens voor dat kijkers wegzapten.

