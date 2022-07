Air France-KLM nog lang niet uit gevarenzone

Premium Binnenland

Nederlandse vakantiegangers via Luik naar de zon: ’Weinig te beleven maar hoeven niet in de rij te staan’

Geen ellenlange rijen, geen kopzorgen om het missen van een vlucht of een hopeloze zoektocht naar verloren bagage. Goed, het is een eind rijden, maar Nederlandse reizigers op het vliegveld van Luik gaan wel ontspannen op reis, vertellen ze. „In die eindeloze rijen hadden we met twee kinderen geen zi...