'Euronext overweegt hoger bod Oslo Børs'

Mogelijk kan Euronext deze week al met het verhoogde bod naar buiten komen, al is er geen zekerheid dat er een verhoogd voorstel komt. Momenteel ligt er een bod van het beursbedrijf van circa 625 miljoen euro voor Oslo Børs. Nasdaq biedt bijna 674 miljoen euro en heeft de steun van het bestuur van Oslo Børs en de twee grootste aandeelhouders. Euronext zou de steun hebben van iets meer dan de helft van de aandeelhouders van Oslo Børs.

Voor Nasdaq zou het kopen van Oslo Børs zijn dominantie in Noord-Europa compleet maken. De Amerikanen zijn via onderdeel Nasdaq Nordic nu al eigenaar van de beurzen in Denemarken, Zweden, Finland en IJsland. Ook Euronext timmert in verschillende landen aan de weg. Als het lukt om Oslo Børs over te nemen, heeft Euronext straks van zes Europese landen de nationale aandelenbeurs in handen, waaronder de beurs in Amsterdam.