Muzieklabel Billie Eilish komt naar Amsterdamse beurs

Het overgrote deel van de aandeelhouders van het Franse mediaconcern Vivendi stemde dinsdag in met afsplitsing van zijn Universal Music Group (UMG), het onderdeel met de muzierechten van de Amerikaanse sterren, tevens ’s werelds grootste label.

Eind september zou de afsplitsing en de notering, waarover afgelopen maanden werd gestreden, een feit kunnen zijn. Enkele aandeelhouders zoals BlueBell Capital Partners, een hedgefonds, verzetten zich. Maar met ruim 99,88% van de stemmen vormden zij een kleine minderheid.

De notering is onderdeel van een bredere deal. Vivendi laat nu 60% van de Universal Music Group naar de Amsterdamse beurs Euronext gaan. Dat moet meer opleveren dan het voortzetten van de huidige constructie. Volgens de laatste marktcijfers is UMG rond €35 miljard waard. De beurswaarde van Vivendi zelf was dinsdag €31,48 miljard.

Bekijk ook: SPAC jaagt op groen bedrijf voor beursgang

De Fransen behouden volgens de afspraak nu een minderheidsbelang in UMG. Daarnaast is 20% van de aandelen straks in handen van het Chinese internetbedrijf Tencent.

De koper van de 10% aandelen is een spac, een lege beurshuls, opgetuigd door de Amerikaanse miljardair Bill Ackman.