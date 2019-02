'Formeel verband tussen OPEC en Rusland'

De door Rusland geleide groep zou bestaan uit tien landen zoals Kazachstan en Azerbeidzjan. Het voorstel tot een formele alliantie wordt naar verluidt later deze maand op een OPEC-vergadering in Wenen besproken. Overigens zou OPEC-lid Iran weinig zien in een hechtere samenwerking tussen de groepen.

Er is in de afgelopen jaren al samengewerkt tussen de OPEC en Rusland en andere landen bij het verlagen van de productie, om zo de olieprijzen op te krikken. Door de banden nog nauwer aan te trekken, kan de invloed op de wereldwijde oliemarkt worden vergroot.