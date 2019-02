Snapchat knalt omhoog op beurs

De omzet van het in 2011 opgezette Amerikaanse bedrijf steeg naar $390 miljoen in het vierde kwartaal, altijd belangrijk vanwege de reclameinkomsten, tegen een verwachting van $370 miljoen.

Snap dat ook Spectacles, Bitmoji en Zenly maakt, is het moederbedrijf van de Snapchat-app.

De markt lijkt de grote aantallen wisselingen bij Snap vergeten en heeft minder zorgen over vernieuwing. Drie weken geleden vertrok de cfo Tim Stone van Snap, in mei vorig jaar nog aangenomen. In juli vorig jaar verdween de directeur voor Hardware Mark Randall.

Analisten zien dat er nog steeds ruimte is voor sociale media. Snapchat concureert fel met Facebook dat met Instagram in zijn soortgelijke diensten aanbiedt.

