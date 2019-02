Snap schiet omhoog op Wall Street na cijfers

Los Angeles - Het aandeel Snap, het moederbedrijf van de populaire app Snapchat, schoot dinsdag met meer dan 20 procent omhoog in de handel nabeurs op Wall Street na meevallende cijfers. Het aantal gebruikers van Snap stabiliseerde in het afgelopen kwartaal, terwijl door analisten en het bedrijf zelf op een verdere daling was gerekend.