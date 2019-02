Stabiele omzet met lagere winst Walt Disney

De omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op 15,3 miljard dollar, vergelijkbaar met een jaar eerder. Groei bij pretparken en media werd tenietgedaan door lagere inkomsten bij de filmstudiodivisie, omdat een jaar eerder werd geprofiteerd van de bioscoopsuccessen Star Wars: The Last Jedi en Thor: Ragnarok. De nettowinst zakte met 37 procent tot bijna 2,8 miljard dollar. Een jaar eerder kon Disney een positieve bijdrage in de boeken zetten voor de Amerikaanse belastinghervormingen. De cijfers van Disney waren beter dan analisten hadden verwacht.

Vorig jaar sloot Disney een deal om een groot deel van mediabedrijf 21st Century Fox over te nemen. Door de deal van ruim 71 miljard dollar vallen bekende filmreeksen als X-Men in handen van Disney, dat ook al de rechten op hits als Star Wars en de Marvel-films bezit. Daarnaast gaat de deal om een groot aantal televisiezenders van Fox. Door die onderdelen van Fox in te lijven, hoopt Disney sterker te staan in de concurrentieslag met streamingdiensten als Netflix.