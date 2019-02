Trump: eind deze maand top met Kim in Vietnam

De tweedaagse top wordt gehouden op 27 en 28 februari. Dan ontmoeten Trump en Kim elkaar voor de tweede keer. In welke stad de top wordt gehouden is niet bekendgemaakt. Trump zei bij zijn speech dat Amerika in ,,een grote oorlog met Noord-Korea'' verwikkeld zou zijn als hij niet tot president was gekozen en benadrukte zijn goede band met Kim.

De Verenigde Staten willen dat de Noord-Koreanen hun kernwapens ontmantelen. De historische top met Trump en Kim in Singapore leidde vorig jaar tot de vage toezegging dat Pyongyang zal toewerken naar de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

Grensmuur

De officiële bekendmaking van de top was een van de weinige concrete aspecten uit de State of the Union-toespraak. In zijn speech wilde de Amerikaanse president vooral benadrukken hoe goed het gaat met de Verenigde Staten op economisch vlak en hij schuwde daarbij geen superlatieven.

De State of the Union zou eigenlijk eind vorige maand al plaatsvinden. Maar daar stak de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden een stokje voor vanwege de tijdelijke sluiting van de overheidsdiensten. De Democraten en de Republikeinse president liggen vooral met elkaar overhoop over de financiering van de grensmuur die Trump wil bouwen.

,,Ik zal hem gebouwd krijgen'', aldus Trump over de muur waar de Democraten weigeren geld voor vrij te maken in de begroting. Hij maakte in ieder geval bekend om 3750 extra militairen naar de grens te sturen.