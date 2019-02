Kleine winst voor Japanse beurs

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 20.874,06 punten. De Japanse cosmeticabedrijven waren in trek na sterke resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Estée Lauder, die werden gedreven door een robuuste groei in China. Het grootste cosmeticabedrijf in Japan Shiseido, dat veel producten verkoopt in China, dikte 4,6 procent aan. Andere cosmeticaverkopers als Fancl en Kose wonnen tot 3,5 procent.

Autobouwer Suzuki zakte 4,3 procent na een winstdaling in het afgelopen kwartaal. Ook de grote concurrent Toyota zag de winst afgelopen kwartaal fors afnemen. Het concern verlaagde tevens de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Het aandeel verloor 0,7 procent.

In Sydney ging de All Ordinaries met een plus van 0,3 procent de dag uit. De Australische banken deden een stapje terug na de sterke koerswinsten een dag eerder. In Shanghai, Hongkong en Seoul waren de beurzen gesloten.