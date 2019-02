Aperam voelt 'extreem' uitdagende markt

Het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter bij Aperam, bedroeg 90 miljoen euro, tegen 123 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en 130 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2017. Aperam had al gewaarschuwd voor een zwakkere winst bij de cijfers over het derde kwartaal. Voor de eerste periode van 2019 rekent Aperam op een vergelijkbaar resultaat als in het vierde kwartaal.

Aperam wijst op de hoge import van roestvrij staal in Europa waardoor de prijzen onder druk staan. De voorlopige maatregelen van de Europese Commissie om de Europese roestvrijstaalsector te beschermen tegen goedkope buitenlandse importen zijn ineffectief, aldus topman Timoteo Di Maulo in een toelichting.

Importheffingen

Eerder had het concern al gewezen op de negatieve effecten van de importheffingen die de Verenigde Staten en de Europese Unie wederzijds hebben ingevoerd op staal en aluminium. Deze zorgden volgens Aperam voor onrust op de Europese markt.

De omzet in de afgelopen periode was vrijwel stabiel op 1,1 miljard euro. De verschepingen van roestvrij staal klommen naar 480.000 ton van 467.000 ton in de voorgaande periode. Over heel 2018 zette Aperam een resultaat in de boeken van 504 miljoen euro tegen 551 miljoen euro een jaar eerder. De omzet kwam uit op bijna 4,7 miljard euro.

Kostenverlaging

Aperam meldde verder dat het de komende tijd nog dieper in de kosten wil snijden. Het is nu de bedoeling dat eind 2020 de jaarlijkse kosten structureel met 200 miljoen euro worden verlaagd. Eerder werd gemikt op 150 miljoen euro aan besparingen. Daarnaast zal de schuld in het eerste kwartaal op een laag niveau blijven.

Het in de MidKap genoteerde bedrijf is van plan het dividend te verhogen naar 1,75 euro per aandeel, van 1,53 euro per aandeel. Daarnaast wil de in Luxemburg gevestigde onderneming voor maximaal 100 miljoen euro aan eigen aandelen in gaan kopen.