Jaarwinst ING omlaag door megaboete

ING-topman Ralph Hamers Ⓒ © Dijkstra b.v.

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft in 2018 minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het resultaat werd onder meer omlaag getrokken door de megaboete die de bank kreeg in verband met witwassen. Het financiële concern meldt bij zijn jaarcijfers verder dat er een noodzaak is tot verdere kostendiscipline, vanwege een verwachte teruglopende groei bij kredietverstrekking aan bedrijven.