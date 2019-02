Grotere drukte op Nederlandse luchthavens

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Schiphol nam daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening, met 71 miljoen passagiers.

Het aantal luchtreizigers groeide het afgelopen jaar als kool, onder meer door de bloeiende economie. Vorig jaar werden er 7% meer vliegtickets verkocht in Nederland. Experts verwachten echter dat de groei dit jaar zal afvlakken. Schiphol zit aan het maximum aantal vliegbewegingen tot en met 2020 en kan alleen verder groeien door middel van grotere vliegtuigen.

Niet eens over groei

Vorige week bleek dat de Omgevingsraad Schiphol het niet eens kon worden over verdere groei van de nationale luchthaven na 2020. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is nu aan zet om het regeerakkoord uit te voeren, waarin groei na 2020 is vastgelegd. Toch lijkt de politiek niet door te willen pakken omdat coalitiepartijen ChristenUnie en D66 een nieuwe consultatieronde willen.

De overgeslagen luchtvracht daalde licht ten opzichte van 2017. Een aantal vervoerders vertrok van Schiphol naar het buitenland omdat ze haar landingsrechten kwijtraakte. Een vliegmaatschappij is verplicht om 80% van de gereserveerde tijd te gebruiken, anders vervalt deze.