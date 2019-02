BNP Paribas zet mes in kosten

Het onderdeel zakenbankieren, dat door topman Jean-Laurent Bonnafé als groeimotor was aangemerkt, verloor in de laatste maanden van vorig jaar naar verluidt tot wel 80 miljoen dollar. De bank gaf onder meer ,,extreme marktbewegingen'' en verliezen bij de derivatenhandel als redenen voor het negatieve resultaat. Het merendeel van de aangekondigde 600 miljoen euro aan extra kostenreducties komt dan ook bij het onderdeel te liggen.

BNP Paribas zag de inkomsten vorig jaar met 1,5 procent dalen tot 42,5 miljard euro. Daarvan bleef onder de streep 7,5 miljard euro over. In 2017 bedroeg viel de winst met 7,8 miljard euro nog 3 procent hoger uit. De Fransen verlaagden hun doel voor omzetgroei tussen 2016 en 2020. Die moest oorspronkelijk omhoog met gemiddeld 2,5 procent per jaar, maar dat schroefde BNP Paribas nu omlaag tot gemiddeld 1,5 procent per jaar.