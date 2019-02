Beurshandel in teken bedrijfsresultaten

Beleggers verwerken daarnaast de jaarlijkse State of the Union-toespraak van Donald Trump. De Amerikaanse president kondigde daarin aan eind februari de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un te ontmoeten in Vietnam. Verder benadrukte Trump hoe goed het gaat met de Amerikaanse economie en herhaalde hij de muur langs de grens met Mexico te zullen bouwen.

ING boekte in 2018 minder winst dan een jaar eerder. Het resultaat werd onder meer omlaag getrokken door de megaboete die de bank kreeg in verband met witwassen. Het financiële concern meldde verder dat er een noodzaak is tot verdere kostendiscipline, vanwege een teruglopende groei bij kredietverstrekking aan bedrijven.

Aperam

Navigatiedienstverlener TomTom zag de omzet afgelopen jaar dalen. De winstmarge verbeterde daarentegen aanzienlijk waardoor het bedrijf weer winst wist te boeken na het verliesjaar 2017.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam behaalde afgelopen kwartaal opnieuw een lager resultaat, onder druk van naar eigen zeggen ,,extreem'' uitdagende marktomstandigheden in Europa. Aperam wijst op de hoge import van roestvrij staal in Europa waardoor de prijzen onder druk staan. De voorlopige maatregelen van Brussel om de Europese roestvrijstaalsector te beschermen tegen goedkope buitenlandse importen zijn volgens het bedrijf ineffectief.

Europese beurzen

Levensmiddelenconcern Unilever maakte bekend de Britse aanbieder van gezonde snacks Graze over te nemen. Een overnamesom werd niet gemeld. Volgens zakenkrant Financial Times betaalt Unilever omgerekend circa 170 miljoen euro voor het bedrijf.

Persbureau Bloomberg meldde dat beursuitbater Euronext overweegt zijn bod op de Noorse branchegenoot Oslo Børs te verhogen om zo de overnamestrijd te winnen van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Momenteel ligt er een bod van het beursbedrijf van circa 625 miljoen euro voor Oslo Børs. Nasdaq biedt bijna 674 miljoen euro.

De euro was 1,1392 dollar waard, tegen 1,1408 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 53,59 dollar. Een vat Brent kostte 0,1 procent minder op op 61,92 dollar.