Stevige winstdaling Mercedes-moeder Daimler

Topman Dieter Zetsche sprak in een toelichting van een jaar met sterke tegenwind voor het autoconcern, die volgens hem ook te zien was in de resultaten en de gedaalde beurskoers van Daimler. De winst voor belastingen zakte naar 11,1 miljard euro, van 14,3 miljard euro in 2017. De wereldwijde voertuigverkoop nam vorig jaar met 2 procent toe tot bijna 3,4 miljoen stuks. Daarbij ging de verkoop van Mercedes en Smart een fractie omhoog tot bijna 2,4 miljoen auto's, mede door tegenwind van de handelsspanningen en de strengere Europese milieuregels.

De verkoop van vrachtwagens, bussen en bestelwagens nam wel behoorlijk toe. De totale omzet lag 2 procent hoger op bijna 167,4 miljard euro. Voor dit jaar rekent de onderneming uit Stuttgart op een lichte stijging van de omzet, verkoop en brutowinst.

Winstwaarschuwingen

Daimler kwam vorig jaar met twee winstwaarschuwingen, onder meer vanwege extra kosten voor afhandeling van het dieselschandaal, productieverstoringen en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en hun wederzijdse importheffingen.

Het is voor het laatst dat Zetsche de jaarcijfers publiceert namens Daimler. Hij zal in mei worden opgevolgd door de Zweed Ola Källenius, die nu nog hoofd ontwikkeling is. Källenius wordt de eerste niet-Duitser die aan het roer komt te staan van het autoconcern. Zetsche kwam begin 2006 aan de leiding bij het toenmalige DaimlerChrysler.